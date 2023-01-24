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НовостиОбщество24 января 2023 14:22

В Челябинске объявили предупреждение об НМУ до вечера 25 января

Ситуацию с выбросами осложняет слабый ветер
Ян Стоев
Ян Стоев
Предупреждение о смоге будет действовать ровно сутки

Предупреждение о смоге будет действовать ровно сутки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые неблагоприятны для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

Предупреждение будет действовать ровно сутки - с 19:00 часов 24 января до 19:00 часов 25 января. Метеорологи отмечают, что в ближайшие дни резко ослабнет ветер. Это помешает рассеиванию загрязняющих веществ.

Напомним, во время действия НМУ предприятия обязаны снизить количество выбросов в атмосферу, а коммунальщики должны проводить дополнительную уборку. Горожанам в этот период рекомендуется как можно реже пользоваться транспортом и гулять на улице.

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