Челябинский преподаватель с 45-летним стажем высказалась против исключения «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин ранее предложил исключить произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына из школьной программы. Парламентарий заявил, что автор «вымарал в грязи свою собственную Родину» и «высосал из пальца» многие факты в книге.

Доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Ирина Карташева, которая ведет преподавательскую деятельность с 1978 года, не согласна с точкой зрения депутата. По ее словам, исключение романа из школьной программы может лишить детей возможности взглянуть на историю под разными углами. Своим мнением она поделилась в беседе с корреспондентом издания «ФедералПресс».

— Зачем школьнику «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына? На этот вопрос можно задать встречный: зачем тогда школьнику вообще история России? Ведь у нас в стране обе эти науки тесно переплетаются. Дети должны знать и понимать подобные вещи, уметь критически взвешивать полученную информацию. Важно, что такие книги воспитывают в них сочувствие и сострадание, — отметила Ирина Карташева.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что не собираются исключать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Там отметили, что заявление Вяткина – всего лишь личное мнение. Решение должны принимать Российская академия образования и РАН.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru