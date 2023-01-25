Максимум 39 тысяч рублей, но зависит от вуза: на какую зарплату надеются студенты в Челябинской области

Студенты задумались о будущей зарплате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области студенты вузов рассчитывают получать по 35,1 тыс. рублей в месяц. Зарплатные ожидания учащихся выяснили аналитики рекрутингового сервиса hh.ru, изучив резюме молодых южноуральцев.

35 тыс. рублей — усредненная сумма для всех студентов региона. Но в отдельных университетах амбиции студентов заметно различаются.

Самые большие запросы (а может быть, самый стойкий оптимизм) у молодых людей из Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Они рассчитывают ежемесячно получать по 39,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что и эта сумма меньше, чем средние зарплатные ожидания взрослых жителей региона — в Челябинской области соискатели ждут от работодателей готовности платить по 40 тыс. рублей каждый месяц.

На втором месте по уровню студенческих запросов — ЮУрГУ. Там студенты надеются на зарплату в 37,5 тыс. рублей.

Третья строчка досталась учащимся УралГУФКа, которые рассчитывают зарабатывать по 36,8 тыс. рублей. В ЮУрГГПУ и ЧелГУ студенты хотят получать больше 30 тыс. рублей в месяц.

В челябинском филиале РАНХиГС и ЮУГМУ претендуют на 27-29 тыс. рублей ежемесячно.

Самые скромные запросы — у студентов Челябинского госинститута культуры. Они не ждут зарплат более 26 тыс. рублей в месяц.

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