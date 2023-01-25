У южноуральцев есть три месяца, чтобы сдать декларацию о доходах. Что будет, если этого не сделать

За 2021 год добровольно не отчитались о доходе больше 7,5 тыс. южноуральцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области стартовала декларационная кампания — определенной категории жителей дается время до 2 мая, чтобы отчитаться в налоговую. Кто должен сдать декларацию 3НДФЛ и что будет, если этого не сделать — рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова

— До 2 мая 2023 года подать декларацию должны граждане, которые продали имущество в 2022 году, находившееся в собственности менее предельного срока владения. По квартирам — это пять лет, по авто — три года. На эту категорию обычно приходится 90% деклараций, — сообщила Елена Зотова. — Кроме того, отчитаться должны те, кто получил имущество в дар от граждан, не являющихся близкими родственниками, а также получившие доход по договорам гражданско-правового характера. Например, при сдаче жилья в аренду физлицам. Еще одна категория — люди, выигравшие в лотерею сумму менее 15 тыс. рублей, а также те, кто получил доход за пределами РФ. Оплатить исчисленный налог все эти категории граждан должны до 17 июля.

Что будет, если пропустить все сроки? Во-первых, будет начислены пени — 5% от суммы налога, но не менее тысячи рублей. А, во-вторых, второй год налоговая инспекция имеет право самостоятельно доначислить налог на доход от реализации имущества или получения в дар. За 2021 год добровольно не отчитались о доходе больше 7,5 тыс. южноуральцев, им начислили в прошлом году 272 млн рублей.

Добавим, что по доходам по вкладам за 2021 и 2022 год южноуральцы освобождены, ни сдавать декларации, ни платить налог пока не нужно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru