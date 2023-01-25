Главгосэкспертиза одобрила проект завода минеральных удобрений в Челябинской области

Фото: gge.ru

В Карабаше Челябинской области построят завод по производству сельскохозяйственных удобрений. Застройщик — ООО «Инвестхимагро» — получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

На производстве будет две технологические линии, каждая производительностью от 700 до 1110 тонн в сутки. На первой будут получать кристаллический сульфат. На второй — производить сульфат аммония в кристаллическом или в гранулированном виде, в зависимости от заказов.

— Планируется, что предприятие сможет производить до 656 тыс. тонн удобрений в год. Продукция применяется в сельском хозяйстве в качестве удобрения, а также для обеззараживания питьевой воды в сфере ЖКХ, — сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

Помимо производственного корпуса, будут построены склады, отделение перевалки продукции, узлы фасовки, операторные и другие вспомогательные сооружения. На территории завода также запланированы ж/д пути, но по ним будет отдельный проект.

На предприятии установят газоанализаторы и сигнализаторы предельно допустимых концентраций вредных веществ. Также для снижения воздействия на экологию предусмотрены герметичная технологическая система производства, а также максимальная автоматизация технологического процесса.

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