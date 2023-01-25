В Челябинской области пьяный лихач заехал в сугроб вместе с державшимся за машину инспектором ГИБДД

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Пьяному водителю не удалось скрыться от полицейских в Верхнеуральском районе.

Погоня произошла ночью в поселке Межозерном. Дежурившие на дороге сотрудники ДПС заметили Skoda Rapid, выделывавшую странные виражи. Они поехали следом за иномаркой и по громкоговорителю потребовали у водителя остановиться. Но тот не только не подчинился, но и надавил на газ.

Попетляв по поселку, Skoda все же затормозила. Но радоваться было рано: водитель вовсе не собирался беседовать с автоинспекторами, а просто высадил на улицу двух пассажирок.

Воспользовавшись заминкой, один из полицейских выбежал из патрульной машины и попытался задержать нарушителя. Но стоило сотруднику ДПС открыть дверь Skoda, как та тронулась с места.

— В этот момент лейтенант полиции Вадим Корзников схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево, — рассказали в региональном ГУ МВД. — После непродолжительной езды автомобиль заехал в снег и остановился.

23-летний водитель иномарки оказался нетрезвым. Перед тем, как сесть за руль, он пил вино в гостях у друга. В отношении мужчины составили административные протоколы о вождении в состоянии опьянения, невыполнении требования об остановке и неподчинение сотруднику полиции.

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