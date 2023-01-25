В Челябинске отдадут под застройку участок бывшего кладбища с историческим зданием

Участок площадью 6,5 га отдадут под многоэтажную застройку. ФОто: ДОМ.РФ.

В Челябинске на улице Волгоградской неподалеку от Областной больницы отдадут под застройку большой участок 6,5 га. Сейчас это заброшенный пустырь, на котором находится выявленный объект культурного наследия «Заимка Маренова» 1892 года постройки, где позже запустили радиостанцию РВ-72. Здесь же раньше находилось Мареновское кладбище.

— У участка на Волгоградской хороший градостроительный потенциал — 140 тыс. кв.м., — сообщил заместитель директора подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Руслан Манаенков-Вагнер.

Это федеральные земли, которые ДОМ.РФ планирует реализовать через механизм комплексного развития территории. Аукцион планировали объявить еще в конце прошлого года, но сроки перенесли. Скорее всего, и из-за находящегося на участке объекта. Против планируемой стройки выступал челябинский краевед Юрий Латышев, который утверждал, что на месте сохранились исторические надгробия и вообще территория может использоваться только для зеленых насаждений.

В историческом здании "Заимка Маренова" по 2015 год работала радиостанция РВ-72. Фото: Юрий Латышев

На вопрос, что будет с заимкой, в ДОМ.РФ пообещали прислать комментарий позже.

В прошлом году в Челябинской и Тюменской областях одобрена реализация семи проектов комплексного развития территории. В регионе проведен 21 земельный аукцион. В 2022 году на участках ДОМ.РФ в 2022 году ввели в эксплуатацию 137 тыс. кв. м. жилья. Выдано разрешений на строительство еще 58,6 тыс. кв.м. Под строительство жилья и других объектов в регионе передано 30,2 га земли. По этому показателю область на втором месте после Тюменской области.

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