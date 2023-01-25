В Металлургическом районе Челябинска продали здание заброшенной больницы за 6 млн рублей

Здание находится на улице Трудовой, 28. Фото: google.ru/maps

В Челябинске реализовали на торгах здание заброшенной больницы за 6,1 млн рублей. Объект достался местной фирме «ЭВОК». Информация о результатах аукциона была опубликована на сайте городской администрации.

Фирма «ЭВОК» была единственным участником торгов. Ей достанется здание бывшей больницы площадью 2,6 тыс. кв. метров, земельный участок площадью 1.7 тыс. кв. метров и ограждение площадью 452 кв. метров. Следует добавить, что объект находится в полуразрушенным состоянии, поэтому новому собственнику придется существенно вложиться в ремонт.

Заброшенное четырехэтажное здание находится в Металлургическом районе на улице Трудовой, 28. Последние несколько лет туда периодически заглядывали посторонние. В прошлом году там даже случился пожар. В итоге администрация города проблемный объект приватизировала и решила реализовать на торгах.

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