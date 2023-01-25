В Магнитогорске будут судить водителя, сбившего насмерть 11-летнюю школьницу

ДТП произошло в августе прошлого года. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, который пьяным насмерть сбил 11-летнюю школьницу в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 2 млн рублей в целях возмещения морального вреда, — рассказали в пресс-службе.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Авария произошла в августе прошлого года. По данным регионального управления ГИБДД, пьяный 43-летний водитель Kia Sportage сбил 11-летнюю школьницу на улице Полевой. Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась по пути в больницу.

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