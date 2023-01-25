Челябинский «Трактор» в Омске одержал победу над «Авангардом»

«Трактор» первом матче выездной серии в Омске выиграл у «Авангарда» — 4:2. Фото: ХК «Авангард»

Первый матч очередной выездной серии «Трактор» провел сегодня, 25 января в Омске с местным «Авангардом».

На две шайбы «черно-белых» во втором периоде омская команда ответила одним результативным броском — 1:2. В конце третьего периода «Трактор» довел счет до 1:4. За 30 секунд до финальной сирены «Авангард» сумел сократить счет до 2:4. Победа «Трактора».

27 января очередная выездная серия «Трактора» продолжится в Казахстане, где черно-белые сыграют с «Барысом», а завершится 29-го — в Казани с местным «Ак Барсом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.