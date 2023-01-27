В МЧС прокомментировали сообщения о желтом дыме на выезде из Челябинска

Фото: Челябинск №1/t.me

На выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга 27 января заметили облако дыма ярко-желтого цвета. Странный дым также увидели жители микрорайона Славино. Они же слышали громкий хлопок.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что спасатели выезжали на место происшествия, но никакого дыма там не увидели. По всей видимости, облако успело рассеяться.

В чрезвычайном ведомстве не исключают, что необычное явление могло быть связано с работой расположенного неподалеку щебеночного карьера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru