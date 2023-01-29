12 школьников заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав. Известно, что среди заболевших есть 12 школьников. При этом 32 человека выздоровели, их выписали из больничных палат. Под наблюдением врачей все еще остаются 785 южноуральцев.

Всего в регионе зафиксировано 397 720 случаев COVID-19. Из них 387 393 пациента успешно перебороли болезнь. В минздраве добавили, что за прошедшие сутки летальных исходов среди заболевших не было.

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