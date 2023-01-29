«Трактор» в Казани с «сухим» счетом крупно уступил «Ак Барсу»

«Трактор» в гостях проиграл казанскому «Ак Барсу» — 0:6. Фото ХК «Ак Барс»

В течение этой недели «Трактор» дважды проиграл «Ак Барсу». 23 января в Челябинске казанцы переиграли «Трактор» 4:1, а сегодня 29 января уже в столице Татарстана черно-белые уступили с «сухим» счетом 0:6.

Хозяева забросили две шайбы во втором периоде, и четыре — в третьем. У «Ак Барса» поочередно отличались Шипачев, Галиев, Петров, Кагарлицкий, Радулов и снова Галиев.

31 января во вторник «Трактор» в Челябинске сыграет с московским «Динамо». До окончания регулярного чемпионата челябинцам осталось провести 11 матчей. «Регулярка» завершится 26 февраля. В этот день черно-белые дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Отметим, что пока «Трактор» занимает последнее 11-е место в турнирной таблице чемпионата КХЛ в Восточной конференции и продолжает бороться за попадание в восьмерку сильнейших — зону розыгрыша плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

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