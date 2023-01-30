Уже больше 800 человек в Челябинской области болеют коронавирусом

За сутки с больничного выписали 72 южноуральцев, перенесших Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 88 новых случая коронавируса. Это максимум с начала года. Среди новых заболевших 13 школьников.

Количество болеющих Covid-19 южноуральцев перевалили за 800: по данным регионального министерства здравоохранения к 30 января, от коронавируса лечится 801 человек. Ни один пациент за сутки не умер от Covid-19.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 397 808 жителей Челябинской области.

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