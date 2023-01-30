В Челябинске инспекторы ДПС попали в аварию во время погони за пьяной бесправницей

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске пьяная бесправница за рулем иномарки не захотела останавливать автомобиль по требованию полицейских. Началась погоня, во время которой произошли сразу три аварии. В одну из них попал патрульный автомобиль. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января. Экипаж ДПС обратил внимание на странную манеру езды водителя Skoda Octavia. За рулем находилась девушка. Полицейские поехали за ней следом и через громкоговоритель потребовали остановиться.

Однако девушка продолжила движение и даже увеличила скорость. По пути она совершила два ДТП. В третью аварию уже попали сами полицейские – на перекрестке улиц Каслинской и Калинина они врезались в автомобиль Honda, которым управлял 38-летний мужчина.

Нарушительницу все же задержали. Ей оказалась 26-летняя девушка. Она была пьяна и не имела водительских прав.

— Челябинка, не имеющая прав управления, привлечена к предусмотренной законодательством ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Также водитель привлечена к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

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