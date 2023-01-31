Угнанный в Челябинске автомобиль обнаружили спустя три года в Магнитогорске

Фото: Росгвардия по Челябинской области

В Магнитогорске росгвардейцы заметили заброшенный автомобиль. Белый ВАЗ «двенадцатой» модели, который занесло снегом, стоял со спущенными колесами у дома №27.

Росгвардейцы решили проверить машину по базе данных. Выяснилось, что она числилась в угоне. Автомобиль похитили в Челябинске в июле 2019 года.

На место вызвали полицию. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах угнанный в Челябинске автомобиль оказался в Магнитогорске. После разбирательств его передадут законному владельцу.

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