Будут растить горох для китайцев и подсолнечник для себя: в Челябинской области аграрии поменяли приоритеты

На Южном Урале посеют меньше льна, но больше гороха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области уже в феврале станут перечислять субсидии сельхозпроизводителям для подготовки к посевной кампании. Деньги начнут выплачивать на месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В 2023 году в регионе собираются на 57 тыс. гектаров увеличить площадь посевов. Большая часть прироста (почти 38 тыс. гектаров) придётся на поля с зерновыми и зернобобовыми: аграрии надеются вырастить больше пшеницы.

Бобовых посадят на 9,6 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Почти всю эту площадь займут гороховые поля: горох востребован на экспорт в Китай.

А вот посевы масличных впервые за несколько лет уменьшатся.

— Это связано с сокращением экспорта льна, — пояснили в пресс-центе минсельзоза. — Подсолнечника же будет посеяно на уровне прошлого года - 148 тыс. гектаров, он востребован внутри страны.

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