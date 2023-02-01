Будут растить горох для китайцев и подсолнечник для себя: в Челябинской области аграрии поменяли приоритеты

На Южном Урале посеют меньше льна, но больше гороха
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области уже в феврале станут перечислять субсидии сельхозпроизводителям для подготовки к посевной кампании. Деньги начнут выплачивать на месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
В 2023 году в регионе собираются на 57 тыс. гектаров увеличить площадь посевов. Большая часть прироста (почти 38 тыс. гектаров) придётся на поля с зерновыми и зернобобовыми: аграрии надеются вырастить больше пшеницы.
Бобовых посадят на 9,6 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Почти всю эту площадь займут гороховые поля: горох востребован на экспорт в Китай.
А вот посевы масличных впервые за несколько лет уменьшатся.
— Это связано с сокращением экспорта льна, — пояснили в пресс-центе минсельзоза. — Подсолнечника же будет посеяно на уровне прошлого года - 148 тыс. гектаров, он востребован внутри страны.
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