Челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг назвал размер своей пенсии

Валерий Гартунг. Фото: vk.com/gartung_vk

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг заявил, что получает пенсию в размере 33 тысяч рублей. Парламентарий считает, что эта сумма небольшая.

— Если учесть, что у меня транспортный налог за автомобиль в 2022 году был гораздо выше, чем эта цифра, то становится как-то грустновато. А если подсчитать, сколько я там должен заплатить всех остальных налогов – мне пенсии не хватит, — заявил Валерий Гартунг в эфире программы «Большая редакция».

Депутат Госдумы также затронул тему возобновления индексации пенсий. По его словам, для этих целей правительству придется тратить в год сумму в размере от 400 до 600 млрд рублей. Однако за счет всех работающих в стране пенсионеров налогами в бюджет может вернуться порядка 2,4 трлн рублей.

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