В Челябинской области суд обязал «Ростелеком» вернуть госучреждению 20 млн рублей

Вернуть должны деньги за аренду комплексов фото- и видеофиксации нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ПАО «Ростелеком» вернуть деньги за неоказанные услуги госучреждению в Челябинской области. ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112-Безопасный регион» должно получить назад 20,5 млн рублей.

Как пояснили в региональном управлении Антимонопольной службы, недействительным признали контракт стоимостью 318 млн рублей на аренду и последующий выкуп комплекса, фиксирующего нарушения правил дорожного движения.

Еще в 2019 году в УФАС обнаружили, что «Центр обработки вызовов» создал преимущество для «Ростелекома» на аукционе. Во-первых, компания заранее узнала о будущей закупке (об этом сообщили на совещании по подготовке челябинских саммитов ШОС и БРИКС). Во-вторых, в документах аукциона «забыли» прописать объем услуг. А описание следящих за нарушителями камер совпадало с характеристиками аппаратуры «Ростелекома». Вдобавок в момент подписания контратак у компании в собственности не было всего необходимого оборудования.

Получилось, что ОГКУ оплатило лишних два месяца аренды, не имея всей техники и полного пакета документа. Именно эту переплату и велели возвратить.

«Ростелеком» пытался обжаловать решение, но суд встал на сторону Антимонопольной службы.

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