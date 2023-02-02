В магнитогорском парке «Притяжение» сделают искусственный холм для катания на лыжах и сноуборде

Фото: ММК
Вторую очередь парка «Притяжение» собираются открыть в Магнитогорске ко Дню металлурга – 16 июля. Строители в ходе работ сформируют огромный холм для круглогодичных занятий горнолыжным спортом и искусственное озеро, рядом с которым сделают экотропу.
Как сообщили в пресс-службе ММК, в парке побывал главный инвестор и инициатор проекта Виктор Рашников. Он посетил строительную площадку и высоко оценил ход работ.
В настоящий момент почти завершены работы по вертикальной планировке и формированию искусственного холма. Его вершина возвышается над парком на высоте 36 метров. Сейчас специалисты занимаются укреплением холма и созданием покрытия, чтобы в будущем посетили смогли заниматься горнолыжным спортом.
Также продолжаются работы по созданию Большого озера. Сейчас укрепляется дно водоема, формируется береговая линия и обустраивается набережная. В ходе работ были заложены основания видового моста и сцены, которая будет принимать концерты и другие мероприятия между главным бульваром парка и озером.
Фото: ММК
Для второй очереди парка уже выбрали поставщиков оборудования для детских площадок, веревочного городка, поля для игры в минигольф и других развлекательных объектов.
— Одновременно ведется подготовка к началу строительства объектов третьей очереди «Притяжения»: первыми зданиями, с которых начнется стройка, станут детский крытый центр развлечений, океанариум с оранжереей и северная входная группа с каскадным фонтаном, — сообщили в пресс-службе ММК.
Напомним, сейчас обустроена только первая очередь парка - это бульвар для прогулок, мультимедийный светомузыкальный фонтан с несколькими режимами работы, роллер-парк и большая детская площадка с покрытием ярких цветов. Окончательно благоустроить общественное пространство на территории 400 гектаров планируют в 2025 году.
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