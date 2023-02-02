В Челябинской области ожидаются туманы и похолодание до -29 градусов

На Южном Урале ожидается похолодание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последний день рабочей недели в Челябинской области ожидаются туманы и похолодание до -29 °C. Об этом предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью 3 февраля на Южном Урале будет преимущественно без осадков, однако местами прогнозируются туманы и изморозь. Температура воздуха составит -17, -22 °C, на юге будет -24, -29 °C.

Изморозь и туманы ожидаются местами в регионе и днем. В это время суток тоже будет без осадков. Температура воздуха составит -1, -6 °C, на юге столбик термометра покажет -7, -12 °C.

По данным синоптиков, на протяжении всех суток будет переменная облачность. Также прогнозируется неустойчивый ветер со скоростью 1-6 м/c.

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