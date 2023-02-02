Дирижер Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы» выступили на сцене челябинской филармонии

Фото: Михаил Распопов

В Челябинске на сцене концертного зала имени Прокофьева выступил дирижер Владимир Спиваков. Вместе со своим камерным оркестром «Виртуозы Москвы» он исполнил композиции Иоганна Себастьяна Баха, Петра Ильича Чайковского, а также Георга Филиппа Телемана и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Фото: Михаил Распопов

Фото: Михаил Распопов

Фото: Михаил Распопов

Концертный зал был полон зрителей. Выступление маэстро слушали с замиранием сердца. После завершения концерта все слушатели встали и громко аплодировали.

Фото: Михаил Распопов

Фото: Михаил Распопов

Дирижер Владимир Спиваков создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы» в 1979 году. Всемирную известность его коллектив получил благодаря феноменальной артистической свободе и профессионализму музыкантов. Изысканный стиль и выверенное ансамблевое звучание является визитной карточка «Виртуозов Москвы».

География выступлений коллектива включает не только регионы России и постсоветское пространство, но и территории мирового культурного пространства. Оркестр покорил сцены Европы, США, Канады, Южной Америки, Израиля, Китая, Кореи Японии и Турции.

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