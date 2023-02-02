На Аркаиме сурки проспали праздник в честь себя

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники музея-заповедника «Аркаим» выяснили, что поведение сурков из Челябинской области отличается от привычек их сородичей из Северной Америки. Оказывается, что первые остаются в спячке до весны, тогда как вторые на время просыпаются зимой.

Как сообщает издание Hornews.com, 2 февраля в Америке отмечается День сурка. Как раз в это время принято гадать на погоду: если день пасмурный, а вылезший из своей норки сурок не увидит тень, то значит, что зима будет долгой. Однако с южноуральскими грызунами погадать так не получится.

— В России такая традиция не прижилась. Когда североамериканский лесной сурок просыпается, протирает глаза и вылезает из норы, наш аркаимский степной сурок (он же байбак) мирно спит в норе, заметённой метровым сугробом, – объяснили в заповеднике «Аркаим».

Изначально сурков на Аркаиме не водилось. В музей-заповедник их привезли в 1991 году – 21 особь выпустили на свободу в пойму реки Большая Караганка. Сейчас популяция грызунов значительно увеличилась. Специалисты считают, что переселение сурков прошло успешно из-за правильного выбора места обитания и охраны территории.

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