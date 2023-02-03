В Челябинске подняли уровень НМУ, есть превышения по загрязняющим веществам

НМУ в Челябинске не прекращаются уже пять дней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске повысили уровень режима неблагоприятных метеоусловий с первой степени до второй.

Как пояснили в региональном министерстве экологии, при НМУ первой степени предприятия должны снизить концентрацию выбросов на 20%, а при НМУ второй степени — на 40%.

— По результатам принятых мер по состоянию на 9:00 3 февраля концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы снизились, — заявили в минэкологии.

Накануне, по данным министерства, в Челябинске фиксировали превышения предельно допустимых концентраций диоксида азота и взвешенных частиц.

Предупреждение об НМУ действует до 19:00 3 февраля. Не исключено, что его продлят: скоплению смога способствует слабый ветер, а метеорологи не прогнозируют его усиления в ближайшие два дня.

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