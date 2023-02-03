В Миассе появится первый бесплатный аппарат МРТ

Фото: миасская горбольница №2

В миасскую городскую больницу №2 привезли томограф.

В больничном здании демонтировали окно и часть стены, во двор пригнали большой поворотный кран — и все для того, чтобы занести высокотехнологичное оборудование внутрь, ведь просто так по лестнице шеститонный аппарат МРТ не поднимешь.

Врачи уже прошли обучение, остался только инструктаж по пользованию аппаратом и оформление санитарного заключения. После этого можно будет начать диагностические обследования. У жителей Миасса впервые появится возможность сделать магнитно-резонансную томографию бесплатно, по полису ОМС в родном городе. До того на обследование МРТ приходилось ехать в Челябинск либо идти в платную клинику.

Как рассказал главврач больницы №2 Антон Криушов, аппарат General Electric SIGNA Explorer не только расширит возможности врачей по диагностике, но и поможет пациентам, которым противопоказаны КТ и рентгеновское обследование.

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