В Челябинской области двое пьяных парней залезли на новогоднюю елку и сломали ветки с гирляндами

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Чебаркуле задержали двух парней 20 и 23 лет, которые решили взобраться на искусственную новогоднюю елку. Она стояла на центральной площади и радовала детишек, теперь ее придется ремонтировать.

У 20-летнего задержанного был день рождения. Он со своим другом изрядно подвыпил и отправился ночью на площадь Ленина. Там парни увидели искусственную новогоднюю ель и решили взобраться на нее. При этом один из них грохнулся с дерева и повредил ветки с гирляндами и украшениями.

В отношении нарушителей составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил им арест сроком на трое суток. Обоим парням также предстоит возместить причиненный ущерб. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, он составил 150 тысяч рублей.

На 23-летнего нарушителя также завели уголовное дело о вандализме. По данным следствия, именно он больше всего нанес ущерб елке.

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