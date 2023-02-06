Управляющие компании Челябинска заплатят за неочищенные тротуары и загубленные растения во дворах

Фото: администрация Челябинска.

Администрация Челябинская проверила состояние дворов, обследовав 60 улиц на прошедшей неделе. Как рассказал вице-мэр по дородному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, выявлено более 100 нарушений.

— Составлен 21 акт и заведено административное производство по нарушению правил благоустройства, — сказал Андрей Ксензов. — Это неочищенные от снега и наледи тротуары и парковки, парковка на газоне (5 случаев), складирование снега на территориях коммерческих объектов, повреждение зеленых насаждений, отсутствие крышек люков, неудовлетворительное состояние строительных ограждений.

Решение о наказании принимает административная комиссия. За неделю она выписала штрафов на 600 тысяч рублей.

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