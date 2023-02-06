«Челбаскет» в чемпионате России одержал две уверенные победы в Казани. Фото БК «Челбаскет»

«Челбаскет» очередной тур чемпионата России в Высшей лиги провел в столице Татарстана 4 и 5 февраля. Два матча и две победы. Причем во второй игре челябинские баскетболисты буквально разгромили казанцев — 107:75! Лучшим игроком стал Никита Перцев — 16 очков, 5 подборов, 3 результативные передачи и 6 перехватов.

Первая игра завершилась со счетом 88:58, где казанцы сумели навязать борьбу в первой половине встречи. В том матче лучшим игроком стал разыгрывающий Никита Грабарев — 11 очков, 4 подбора, 4 голевые передачи и 4 перехвата. 8-9 февраля «Челбаскет» в Чебоксарах сыграет с «Чебоксарскими ястребами».

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