Бывший шеф-повар ресторана Gong откроет в Челябинске заведение паназиатской кухни

Открытие ресторана запланировано на весну Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Бывший шеф-повар ресторана Gong Артем Бугор и его жена Альбина Халитова откроют в Челябинске заведение паназиатской кухни «Mr.&Mrs. Boo». Заведение будет располагаться в здании на улице Молодогвардейцев, 64б. Как сообщил ресторанный блогер Азат Сапармамедов, открытие планируется 1 марта.

В заведении будут готовить шесть видов различных раменов. Они отличаются вкусом, жирностью и наполнением. Артем Бугор отмечает, что он хочет популяризовать это азиатское блюдо в Челябинске.

— Чашка супа прошедшая путь от локальной еды в закусочных Азии, до блюда со звездой Мишлен. Я влюблен и обезумлен им (раменом – прим. ред). Я собираю информацию по крупицам, с каждым днем улучшая свои навыки. Есть много интересных видов рамена, с которыми, я скоро вас познакомлю. И пусть это блюдо не столько популярно у нас в Челябинске, но я считаю своей миссией популяризацию этого шедевра Японской кухни, пришедшего из Китая, — заявляет Артем Бугор в своем Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Заведение станет специализироваться не только на раменах. Основным блюдами в меню также будут пельмени гедза и суп том ям.

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