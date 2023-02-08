В Челябинске пропала 16-летняя школьница со шрамом на щеке

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 16-летнюю Карину Гутникову. Школьница 3 февраля ушла из дома на северо-западе, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Девочка высокого роста — около 180 сантиметров, худощавого телосложения. У нее каре-зеленые глаза, волосы до плеч, выкрашены в черный цвет. У пропавшей есть особая примета — шрам на левой щеке.

В день исчезновения на школьнице были темно-серые джинсы, розово-голубая горнолыжная куртка, черная шапка и ботинки на платформе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по -номерам: +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

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