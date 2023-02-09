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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:02

В Копейске открылся первый модульный пост полиции

Теперь жителям поселка Вахрушево не нужно далеко ехать, чтобы написать заявление в полицию, и долго ждать помощи
Ольга ЩАПИНА
В модульном пункте полиции будут работать трое участковых. Фото: пресс-служба правительства.

В модульном пункте полиции будут работать трое участковых. Фото: пресс-служба правительства.

В поселке Вахрушево Копейска появился первый в Челябинской области модульный пост полиции. Это небольшое здание, где работают три участковых. Раньше жителям приходилось ехать за 15 километров, чтобы написать заявление, да и полицейским далеко везти задержанных.

Новый пост сегодня посетили губернатор Алексей Текслер и начальник регионального УВД Михаил Скоков. Они также показали журналистом новый дизайн будущих постов в других районах области.

— В небольших поселках есть проблемы с опорными пунктами участковой службы полиции, — отметил Алексей Текслер. — Поэтому по области появится еще 6 таких пунктов.

— Теперь в любой момент сотрудники полиции могут прийти на помощь, спасибо за достойные условия для наших участковых, — выразил благодарность губернатору Михаил Скоков.

Пост осмотрели губернатор Алексей Текслер и начальник областного УВД Михаил Скоков. Фото: пресс-служба правительства.

Пост осмотрели губернатор Алексей Текслер и начальник областного УВД Михаил Скоков. Фото: пресс-служба правительства.

В небольшом пункте полиции есть видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и изолятор.

Для будущих 6 пунктов по области решили немного изменить дизайн. Фото: пресс-служба правительства.

Для будущих 6 пунктов по области решили немного изменить дизайн. Фото: пресс-служба правительства.

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