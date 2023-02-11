Жительница Челябинской области перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Большую часть средств жительница Магнитогорска сняла с кредитки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске жертвой телефонных мошенников стала 41 летняя женщина. Как сообщили в городском управлении МВД, она перевела им более 400 тысяч рублей.

Звонивший представился сотрудником банка. Он сказал женщине, что на нее пытаются оформить кредит и для того, чтобы защитить себя, нужно перевести деньги на безопасный счет.

В процессе общения жительница Магнитогорска пообщалась еще с несколькими лжесотрудниками банка, после чего дошла до ближайшего банкомата и перевела мошенникам 414 тыс. рублей. Из них 114 тыс. у нее были личными сбережениями, а остальные 300 тыс. рублей она сняла с кредитного счета.

Далее женщина ждала подтверждение того, что все операции проведены успешно, и деньги переведены на безопасный счет. Однако аферисты после получения средств перестали выходить на связь.

— Потерпевшая о способах мошенничества знала, однако это ее не остановило, и денежные средства она перевела. До последнего женщина не могла поверить, что это произошло именно с ней, - рассказали в полиции Магнитогорска.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск аферистов.

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