Челябинск посетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 февраля посетит Челябинск. Он собирается познакомиться с работой нескольких южноуральских предприятий. А еще проведет совещание по вопросам национальной безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, одной из основных тем совещания будет обеспечение технологического суверенитета Россией.

Совет безопасности — это консультативно-совещательный орган при президенте России. Он основан в 1992 году. В состав Совбеза сейчас входят федеральные министры, полпреды президента в федеральных округах, генпрокурор, начальных генерального штаба вооруженных сил, директор СВР, спикер Госдумы, губернатор Санкт-Петербурга и мэр Москвы.

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