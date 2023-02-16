Патрушев в ходе рабочей поездки в Челябинск посетил индустриальный парк «Станкомаш»

Фото: пресс-служба главы региона

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил в Челябинске индустриальный парк «Станкомаш». Он ознакомился с работой предприятий-резидентов, которые размещаются на производственных площадках.

Индустриальный парк был создан по инициативе АО «Конар». Как рассказали в правительстве региона, Николай Патрушев обсудил с руководством промышленной группы вопросы создания новых высокотехнологичных заводов, а также темы локализации производства и сокращения технологического отставания от других стран. Полученные в рамках господдержки ресурсы «Конар» планирует направлять на укрепление технологического суверенитета России и повышение своих конкурентных преимуществ.

Индустриальный парк «Станкомаш» специализируется на машиностроении. Здесь также представлено сталелитейное и кузнечно-прессовое производство, механообработка. На территории около 190 га работают 11 предприятий, где трудятся более пяти тысяч человек.

Следующим пунктом визита Николая Патрушева стал цех высокоточных станков «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Здесь занимаются обработкой деталей для дизельных двигателей. В цеху имеется станок с числовым программным управлением, что позволяет существенно повысить производительность. В нем изготавливают около 500 видов деталей.

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