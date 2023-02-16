Патрушев провел в Челябинске совещание по вопросам импортозамещения и технологического суверенитета

На совещании присутствовали главы уральских регионов, представители министерств и полпред президента в УрФО. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Челябинске совещание с участием губернаторов уральских регионов, представителей федеральных министерств и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Стороны обсудили вопросы импортозамещения и меры по обеспечению технологического суверенитета страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Челябинской области

— Для решения задач обеспечения технологического суверенитета необходимо эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт, кадровый и научно-производственный потенциал регионов УрФО. Уникальные возможности опорного края державы ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении Великой Победы над фашизмом, а в последующие годы обеспечило высокие темпы роста экономики страны. Сегодня в условиях объявленной Западом экономической войны нам необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета, – отметил Николай Патрушев.

В ходе совещания стороны обсудили необходимость быстрого развития инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок. Участники отметили, что нужно создавать технопарки и восстанавливать отраслевые НИИ.

Также были даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе. Выработаны идеи по обеспечению экономики страны квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами.

Дополнительно на совещании рассмотрели меры по снижению угроз, которые связаны с уходом иностранных компаний из страны. Стороны обсудили производственно-технологические проекты, направленные на импортозамещение.

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