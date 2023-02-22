В больнице Коркино восстановили операционные после пожара

Новые операционные столы попросили поставить сами врачи. Фото: Олег Ковалюк.

В городскую больницу №1 в Коркино Челябинской области завезли новые операционные столы и сделали ремонт после пожара. В августе 2022 года огонь практически уничтожил операционный блок травмотологического отделения. Тогда часть операций перенесли в хирургическое отделение, а часть пациентов все это время перенаправляли в Челябинскую областную больницу.

В учреждении решили не только провести ремонт, но и заменить операционные столы сразу в трех отделениях: в травматологии, хирургии и гинекологии. При закупке учли пожелания врачей. Так, специальное оборудованием позволяет делать снимки пациентам с тяжелыми травмами прямо во время операции. Поддержку в его приобретении оказал Благотворительный фонд РМК.

— Новый стол для хирурга — это как инструмент, на котором играешь. Когда врачи получают такое высокотехнологичное и высококлассное оборудование — это для них праздник. Мы благодарны Благотворительному фонду РМК. Он поддерживает медицину всегда: и в ковидное время. Это и аппараты ИВЛ, и 73 автомобиля скорой помощи, из них 6 – реанимобили. Для нас это очень ценно.

В 2023 и 2024 годах больница Коркино продолжит обновляться. По программе капремонта приведут в порядок хирургический и терапевтический корпуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru