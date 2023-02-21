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НовостиДом. Семья21 февраля 2023 11:39

Девочки не оценили: в челябинском зоопарке северный олень сбросил рога

В челябинском зоопарке северный олень сбросил рога
Дарья МАРКОВА
Байкит стал еще милее. Фото: Челябинский зоопарк

Байкит стал еще милее. Фото: Челябинский зоопарк

С рогами было лучше, уверен северный олень Байкит. На днях он сбросил с головы свое достояние – костяную корону, как говорят в зоопарке. Думал, девчонкам понравится. Но самки преображение не оценили.

Обитательницы Челябинского зоопарка Маковка и Маргаритка рога еще не сбросили. Поэтому и забодали безрогого Байкита. Пришлось даже оградить его на время, пока девочки не привыкнут к новому образу.

А сброшенные рога сотрудники зоопарка отдают хищным животным.

Рога отдали хищникам. Фото: Челябинский зоопарк.

Рога отдали хищникам. Фото: Челябинский зоопарк.

На рогах удивительные узоры. Фото: Челябинский зоопарк.

На рогах удивительные узоры. Фото: Челябинский зоопарк.

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