Девочки не оценили: в челябинском зоопарке северный олень сбросил рога

Байкит стал еще милее. Фото: Челябинский зоопарк
С рогами было лучше, уверен северный олень Байкит. На днях он сбросил с головы свое достояние – костяную корону, как говорят в зоопарке. Думал, девчонкам понравится. Но самки преображение не оценили.
Обитательницы Челябинского зоопарка Маковка и Маргаритка рога еще не сбросили. Поэтому и забодали безрогого Байкита. Пришлось даже оградить его на время, пока девочки не привыкнут к новому образу.
А сброшенные рога сотрудники зоопарка отдают хищным животным.
Рога отдали хищникам. Фото: Челябинский зоопарк.
На рогах удивительные узоры. Фото: Челябинский зоопарк.
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