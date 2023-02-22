Неужели не передумают? В Челябинске пообещали включить сирены массового оповещения

Включат ли сирены? Челябинцам впору делать ставки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске 1 марта проведут проверку системы массового оповещения о катастрофах и стихийных бедствиях. В городском Управлении безопасности сообщили, что включат электросирены и громкоговорители. Тесты планируют устроить с 10:35 до 10:45, а потом с 11:20 до 11:30.

— Звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». По правилам, услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий, — инструктируют в УБЖ. И одновременно просят челябинцев сохранять спокойствие во время проверки.

Предыдущие два теста системы оповещения тоже собирались провести с использованием тревожных сирен. В октябре планировали транслировать сигнал тревоги даже через домофоны. Однако и летом, и осенью сирены над Челябинском так и не завыли. Их запуск в обоих случаях отменяли в последний момент.

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