Путин разрешил американской компании Emerson продать завод в Челябинске

Продукция ПГ «Метран» востребована во многих отраслях промышленности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент России Владимир Путин разрешил американской корпорации Emerson продать завод в Челябинске. Речь идет о дочернем предприятии «Метран» (Metran). Его выкупит местное руководство завода. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

После сделки российская фирма «Метран Холдинг» получит 179 обыкновенных акций, а также 100% долю капитала ООО «Эмерсон», которое торговало продукцией завода.

О планах прекратить все операции в России в американской корпорации заявили в мае прошлого года. В то же время стартовал процесс передачи завода в доверительное управление челябинской команды менеджеров.

На предприятии «Метран» выпускают средства измерения и системы автоматизации. Они применяются в нефте- и газодобывающей отрасли, а также в нефтепереработке, нефтехимии, энергетике и металлургии. Известно, что приборы Emerson установлены в цехах ММК.

Напомним, фирмы из недружественных стран для проведения сделок с российскими компаниями должны получать специальное разрешение от правительства РФ. Такая процедура была введена в ответ на санкции со стороны западных государств.

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