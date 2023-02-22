Депутатам Заксобрания Челябинской области разрешили не декларировать свои доходы

Фото: Заксобрание Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, которые работают на непостоянной основе, теперь могут не публиковать декларации о доходах и имуществе за прошедший год. Соответствующий законопроект был принят в среду, 22 февраля, на заседании ЗСО.

— Региональный закон приведен в соответствие с федеральным законодательством. Блокировать его областной парламент не имел права, — пояснили в пресс-службе Законодательного собрания.

Новый закон не запрещает депутатам выкладывать в публичный доступ сведения о своих доходах и имуществе. Если они хотят отчитаться перед избирателями, то могут публиковать соответствующую информацию.

Напомним, похожий закон ранее был принят для депутатов Госдумы. Они тоже освобождены от декларирования доходов.

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