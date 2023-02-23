На трассе М-5 возле Миасса образовался затор

На трассе идет ремонт. Фото: скрин видео ГИБДД Челябинской области

На трассе М-5 возле Миасса – на 1785 км - образовался небольшой затор. Как рассказали в ГИБДД по Челябинской области, на участке сделан переход и деформировано покрытие, что влияет на скорость потока.

— В сторону Москвы идет большой поток машин, поэтому на ремонтном участке образовался небольшой затор, - говорят в областной ГИБДД, добавляя, что движение не остановлено.

Фото: Яндекс. Пробки

В ГИБДД советуют быть внимательнее на участке и по возможности искать пути объезда.

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