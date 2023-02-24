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НовостиТуризм24 февраля 2023 9:30

По заповеднику на электромобиле: тропы нацпарка «Таганай» станут доступны маломобильным туристам

Маломобильные туристы смогут увидеть красоты заповедного Таганая на электромобиле
Ильдар САУДАБАЕВ
Двухместный электрокар позволит людям с ОВЗ добираться до заповедных достопримечательностей. Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

Двухместный электрокар позволит людям с ОВЗ добираться до заповедных достопримечательностей. Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

Красотами национального парка «Таганай» в Челябинской области теперь смогут наслаждаться маломобильные туристы. Для них запускают специальный транспорт с электродвигателем, который поможет добраться по тропам до заповедных достопримечательностей. Пилотная поездка уже состоялась. И притом успешно, рассказывают в пресс-службе национального парка:

– Двухместный электроскутер без проблем преодолел маршрут до смотровой площадки на Тёщином языке и обратно. Водитель Алексей Рогозников отметил, что тропа вполне комфортная для таких путешествий.

Тестовая зимняя поездка у туриста с ДЦП оставила положительное впечатление. Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

Тестовая зимняя поездка у туриста с ДЦП оставила положительное впечатление. Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

Алексей – страдает ДЦП, передвигается с трудом. Такой транспорт позволит ему и другим маломобильных туристам открыть для себя Таганай, уверены в пресс-службе национального парка. Поставить походы на электромобиле, что называется, на поток в ближайшее время планируют партнеры заповедника из Миасса.

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