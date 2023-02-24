«Трактор» в уральском дерби выиграл у «Автомобилиста» и сохранил шансы на выход в плей-офф КХЛ - 5:1. Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 24 февраля челябинский «Трактор» сыграл в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Игра была любопытная в связи с тем, выйдет ли «Трактор» в зону плей-офф — попадет ли в восьмерку сильнейших чемпионата КХЛ. Для этого челябинцам нужно было одерживать победу. И они добились успеха.

До начала второго периода «Трактор» уже вел в счете с преимуществом в четыре шайбы. Голами отметились Сошников (дважды), Горюнов-Рольгизер, и Михаил Котляревский. В третьем отрезке матча хозяева отыграли одну шайбу, но за пять минут до конца встречи Владимир Ткачев увеличил преимущество «Трактора» до 5:1.

26 февраля в Челябинске «Трактор» сыграет с нижегородским «Торпедо». В этом матче решится вопрос — выйдет ли челябинский «Трактор» в плей-офф чемпионата КХЛ ( в восьмерку сильнейших в Восточной конференции КХЛ).

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