В Челябинске водитель иномарки погиб в ДТП на перекрестке

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 27 февраля случилось смертельное ДТП. На Университетской набережной, возле пересечения с улицей Наркома Малышева столкнулись BMW X5 и Hyundai.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 49-летний водитель BMW выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai.

— В результате ДТП 24-летний водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте, — уточнили в Госавтоинспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.