«Скорая помощь не доберется»: в Челябинской области замело дорогу к поселку

Машину пришлось вытаскивать на лебедке. Фото: А.Л.Текслер, ПОМОГИ! / vk.com

В Верхнеуральском районе Челябинской области метель накрыла толстым слоем снега дорогу к поселку Новотоминский. Застрявшие в сугробах машины пришлось вытаскивать на тракторе. Жители жалуются – проблема повторяется первых снежных осадков.

– После первого выпадения осадков и до настоящего времени уборка снега от поселка Петропавловский до поселка Новотоминский произведена не в полном объеме! Снегоочистка произведена с большими нарушениями, а в некоторых местах не произведена от слова совсем! Из-за этого, после каждого ветра, её просто заметает заново, – рассказала в группе «А.Л. Текслер, помоги!» Зуля Бутько.

Жители Новотоминского рассказывают, что не могут выбраться из поселка по несколько дней. Переживают – случись что, скорая может не доехать. А скоро снег начнет таять, и дорога покроется льдом и грязью. Администрация соседнего Петропавловского, отвечающая за содержание дороги, в ответ на обращение сообщает – за дело взялись.

– 3 единицы заниматься расчисткой на автодороге до п. Новотоминский. Ведется работа по привлечению дополнительной техники, – сообщила пресс-служба администрации Верхнеуральского района.

Администрация Верхнеуральского района также сообщает, что работу дорожников, разгребающих сугробы, осложняет сильный ветер, который вновь переметает дороги.

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