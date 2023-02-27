В Магнитогорске мужчина выпил несколько флаконов антисептика в магазине

Мужчина выпил антисептик на глазах у продавца. Фото: «Право роста»

В Магнитогорске Челябинской области мужчину госпитализировали после того, как он выпил антисептик. На такой перфоманс мужчина решился, когда зашел в один из магазинов города. По словам продавца, он был явно не трезвым.

Магнитогорец схватил антисептик, в составе которого спирт был спирт, и начал пить. Одного флакона ему показалось мало, поэтому мужчина жахнул еще парочку, а после этого отрубился. На место по тревожной кнопке вызвали экипаж охранников «Право роста», и к их прибытию горожанин все еще не пришел в себя.

— Молодой человек находился без сознания, привести его в чувства до приезда скорой помощи нашим сотрудникам не удалось, — рассказали в организации «Право роста».

Медики все же поставили на ноги любителя антисептика и увезли его в больницу. Если так он хотел дезинфицировать организм, то попытка получилась неудачной.

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