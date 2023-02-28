В Челябинской области будут судить банду автоподставщиков за мошенничество со страховками на 17 млн рублей

От действий ОПГ пострадали 14 страховых компаний. Фото: архив КП

В Челябинске на скамье подсудимых окажутся 17 участников ОПГ в возрасте от 29 до 56 лет. Они обвиняются в мошенничестве со страховкой, которая выплачивалась после подставных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В уголовном деле обвиняемых фигурируют более 60 преступных эпизодов. По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год они устраивали подставные аварии, а затем обращались в ГИБДД и составляли ложные сведения об обстоятельствах и участниках происшествия. В дальнейшем документы с ложной информацией передавали в страховые компании для получения выплат.

Всего от действий ОПГ пострадали 14 фирм. Им был причинен ущерб в 17 млн рублей. Для его возмещения на имущество фигурантов был наложен арест на сумму более 7 млн рублей.

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