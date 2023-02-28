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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 14:20

В Челябинской области будут судить банду автоподставщиков за мошенничество со страховками на 17 млн рублей

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
От действий ОПГ пострадали 14 страховых компаний. Фото: архив КП

От действий ОПГ пострадали 14 страховых компаний. Фото: архив КП

В Челябинске на скамье подсудимых окажутся 17 участников ОПГ в возрасте от 29 до 56 лет. Они обвиняются в мошенничестве со страховкой, которая выплачивалась после подставных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В уголовном деле обвиняемых фигурируют более 60 преступных эпизодов. По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год они устраивали подставные аварии, а затем обращались в ГИБДД и составляли ложные сведения об обстоятельствах и участниках происшествия. В дальнейшем документы с ложной информацией передавали в страховые компании для получения выплат.

Всего от действий ОПГ пострадали 14 фирм. Им был причинен ущерб в 17 млн рублей. Для его возмещения на имущество фигурантов был наложен арест на сумму более 7 млн рублей.

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