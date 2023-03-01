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НовостиОбщество1 марта 2023 16:32

Челябинский депутат возглавит федеральный проект «Время героев Z»

Дамир Утарбеков будет помогать участникам СВО стать чиновниками или депутатами
Ян Стоев
Ян Стоев
Дамир Утарбеков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Дамир Утарбеков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков возглавит новый федеральный проект «Время героев Z», в рамках которого будет оказываться помощь участникам СВО и волонтерам на выборах. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на «Молодую гвардию Единой России».

На базе проекта сделают штаб. Он будет оказывать участникам СВО и волонтерам технологическую, юридическую, методическую и юридическую поддержку не только в процедуре предварительного голосования, но и в дальнейшем при выборах в представительные и законодательные органы власти в регионах.

Проект «Время героев Z» собираются запустить уже в ближайшее время.

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