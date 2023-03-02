Сломанная машина на путях парализовала движение трамваев в центре Челябинска

Фото: читатель КП

На трамвайных путях в центре Челябинска сломалась машина. Это случилось в вечерний час пик на Свердловском проспекте возле Алого Поля.

— Стоят три трамвая в сторону областной больницы и четыре в центр. Машина в ДТП не попала. Она заглохла либо сломалась, — рассказал читатель.

В пресс-службе «ЧелябГЭТ» пояснили, что движение трамваев по Свердловскому проспекту между ул. Труда и ул. Коммуны закрыто в обоих направлениях. Сейчас с путей эвакуируют автомобиль.

Обновлено в 18:18.

Автомобиль эвакуировали. Движение трамваев осуществляется в полном объеме.

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