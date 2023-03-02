В Челябинске усилят рейды по контролю питания в школьных столовых

Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска усилит работу штаба общественного родительского контроля. Теперь он вправе проводить проверки в любых школах на предмет, какое питание предоставляется детям. Ближайшие рейды запланированы уже на следующей неделе – 9 и 10 марта.

В мэрии города отметили, что дополнительный контроль за организацией питания в школьных столовых ведут родительские комитеты. Представители от классов с определенной периодичностью оценивают качество приготовленной пищи, состояние обеденных залов и пищеблоков. Проверки могут проходить как с уведомлением руководства учебного заведения, так и без него. Кроме того, любой родитель при желании может присоединиться к группе контроля. Для этого следует обратиться к директору школы.

Кроме того, контроль за качеством питания в образовательных учреждениях осуществляет МКУ «Контрольно-ревизионное управление». Структура городской администрации ведет еженедельный мониторинг обращений и жалоб, после которого принимается решение о внеплановой проверке в той или иной школе.

С 10 февраля в общеобразовательных организациях проводятся встречи родителей с представителями организаторов питания, где родители могут не только задать интересующие их вопросы, но и дегустировать блюда. Такие мероприятия проходят в форме «круглого стола» или родительского собрания. Так, уже состоялись встречи в школах №№ 4, 10, 42, 57, 72, 78, 137, 140, ОЦ №1. Запланированы встречи с родителями в школах № 88, 92, 109, 130, 148.

— Работа ведется в плановом режиме и будет осуществляться до конца учебного года. На данных мероприятиях присутствуют директор комбината, заместители и руководители службы питания, осуществляющие контроль за питанием в школах. Все специалисты готовы к откровенному разговору с родителями и проведению совместных мероприятий на пищеблоке с целью улучшения качества услуги по организации питания, — пояснили в администрации Челябинска.

На сайте АО «Уральский комбинат питания» размещена рубрика по родительскому контролю, которая пользуется высоким спросом у посетителей. Также на сайте функционирует раздел для обращений, что позволяет усовершенствовать и повысить качество оказываемых услуг по питанию. Все обращения в оперативном режиме обрабатываются специалистами комбината по алгоритму: непосредственный контакт с лицом, обратившимся с вопросами или претензиями по питанию, совместный выход на пищеблок, приглашение к дегустации блюд, ознакомление с производством, сырьем и сотрудниками пищеблока.

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